Москва, , 09:56 — REGNUM Ягоды клубника должны быть сухие, без признаков гниения, яркого, однородного цвета, с насыщенным ароматным запахом. Главное правило — тщательно промыть ягоды перед употреблением. Такие советы по выбору клубники дал Роспотребнадзор.

Клубника быстро портится, у неё короткий срок хранения Поэтому рекомендуется воздержаться от употребления мягкой клубники с пятнами, без аромата, с желтыми «чашечками» и, если кончик ягоды белый, значит ягода незрелая.

Сладость клубники можно определить по черенку ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника сладкая. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она будет кислить.

Как сообщало ИА REGNUM, место произрастания, форма и цвет клубники влияют вкус и свойства, потому стоит обращать на них внимание при выборе ягоды.

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