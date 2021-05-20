Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Американский блогер представил модернизированную BMW M3, выполненную в стиле ретро. Видео с автомобилем размещено на странице lookmush в социальной сети Instagram.

Система управления двигателем позволяет водителю на ходу переключаться между семью настройками наддува. Мотор может работать на этаноле и АИ-91 (продаётся на заправках США). Мощность «движка» равна 800 л. с.

Силовой агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробки передач от E36 M3. Также модернизированный M3 оснащен пневматической подвеской, тормозными суппортами и роторами от BMW 3 серии E46.

У модели установлены более широкие крылья, чем у стоковой 3-й серии того времени. Машина имеет широкофюзеляжный комплект LTO и оригинальную раскраску Tic Tac.

Ранее дизайнер Озан Кайикчи из Стамбула создал на основе электрического ретрокара Microlino проект кемпинга Microlino с выдвижной кухней и двумя спальными местами. Дальность хода автодома на одной зарядке равна 200 км.

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