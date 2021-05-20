Пекин, , 09:57 — REGNUM Министерство обороны КНР обвинило эсминец ВМС США в незаконном вторжении в китайские территориальные воды. Об этом 20 мая говорится в обнародованном заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, которое приводит пресс-служба оборонного ведомства Китая.

«20 мая американский эсминец Curtis Wilbur без разрешения правительства КНР незаконно вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша (китайское название Парасельских островов)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что воздушные и военно-морские силы Китая сопроводили американский корабль, сделав ему предупреждение и «вытеснив» его из акватории.

«Острова Сиша являются исконно китайской территорией. Такие действия ВС США, а также их махинации общественным мнением вместе с демонстрацией своего господства на море и в воздухе являются грубым нарушением суверенитета и безопасности Китая, они наносят серьезный ущерб миру и стабильности в Южно-Китайском море. Мы выражаем в этой связи решительный протест», — отмечается в сообщении Цзюньли.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая представители Китая заявили решительный протест Соединённым Штатам после прохода военного корабля ВМС США через Тайваньский пролив.