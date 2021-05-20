Элиста, , 09:55 — REGNUM Временно исполнять обязанности руководителя управления по противодействию коррупции при главе Калмыкии доверено Баатру Ченкалееву. Об этом говорится в указе главы республики Бату Хасикова.

«Возложить на Ченкалеева Баатра Викторовича, заместителя руководителя управления по противодействию коррупции при главе Республики Калмыкия, временное исполнение обязанностей руководителя управления по противодействию коррупции при главе Республики Калмыкия», — говорится в документе.

ИА REGNUM сообщало, что управление по противодействию коррупции при главе Республики Калмыкия ранее возглавлял Эрдни Церенов. На днях онзанял пост министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии.

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