Симферополь, 20 мая, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Два новых следственных изолятора на 366 и 1,5 тыс. мест будет построено на территории Республики Крым. Об этом заявил директор ФСИН РФ Александр Калашников 20 мая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

«Сейчас будет сдача изолятора на 366 мест, а в перспективе мы планируем на 1,5 тыс.», — цитирует ТАСС Калашникова.

Строительство изолятора на 366 мест в настоящее время находится в завершающей стадии, уточнил помощник уполномоченного по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.

Ранее жители севастопольского Фиолента выступили против строительства СИЗО. Однако в УМВД Севастополя, что в планах строительства СИЗО на Фиоленте нет.