Денвер, США, , 09:48 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Колорадо» хет-трик оформил нападающий Натан Маккиннон. Также дубль сделал форвард Йоонас Донской. Ещё одну шайбу забросил Брэндон Саад.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились форварды Самуэль Бле, Брейден Шенн и Майк Хоффман.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Колорадо».

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