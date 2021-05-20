Лутраки, , 09:50 — REGNUM Лесной пожар вспыхнул поздно вечером 19 мая в лесном массиве в Шино возле греческого города Лутраки, сообщает AMNA.

На утро 20 мая с огнем борются шестьдесят две пожарные машины с экипажем из 182 человек, семь бригад пеших пожарных, специальная пожарная машина и вертолеты, сбрасывающие воду.

По данным пожарной команды, в качестве меры предосторожности были эвакуированы населенные пункты Схинос, Агия Сотира, Вамвакес, Мавролимни, Маци и Параскевас, а также монастыри Айос Иоаннис Макринос и Айя Параскеви.

«Пожарная команда делает все возможное, чтобы взять под контроль большой пожар, который из-за западных ветров направлен в сторону гор Геранея. До сих пор у нас нет официальных данных о повреждении домов, большинство из которых являются домами отдыха и в настоящее время не заселены», — заявил представитель пожарной службы Василис Ватракояаннис.