Сеул, , 09:59 — REGNUM В июне правительство Южной Корее намерено внести некоторые изменения в политику в области недвижимости, включая пересмотр системы налоговых льгот. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заместителя премьер-министра, министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Данное заявление он сделал 20 мая в ходе совещания министров экономического блока.

По словам министра, при сохранении общих направлений текущей политики следует приступить к консультациям между представителями партий и правительством по тем пунктам, которые необходимо пересмотреть. Кроме того, следует продолжить обсуждение планов расширения ограничений на повторное трудоустройство для сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации (LH) после выхода на пенсию.

Коснувшись нынешней ситуации на рынке, Хон Нам Ги отметил, что ситуация, когда покупателей больше, чем продавцов, требует бдительности.

Он в очередной раз призвал искоренить коррупцию среди государственных служащих, напомнив, что 25 сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая информацией о том, что на них планируется строительство жилья.