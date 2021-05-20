Ташкент, , 09:47 — REGNUM Меморандум о содействии и привлечении трудовых ресурсов для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры подписали генеральный директор РЖД Олег Белозеров и министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов, сообщили в пресс-службе РЖД.

Документ свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в привлечении граждан Узбекистана на железнодорожные стройки в России. Стороны договорились сотрудничать в подборе работников, управлении организованным набором, профессиональной подготовке и мониторинге трудоустройства привлеченных граждан.

Напомним, 19 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального директора РЖД Олега Белозерова. Стороны обсудили возобновление пассажирского сообщение и увеличение грузооборота.

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