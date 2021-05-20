Москва, , 09:46 — REGNUM День 19 мая стал очередной датой в летописи рынка криптовалют, которая кого-то заставила сойти со сцены, кого-то возможно впервые познать в полной мере какой может быть волатильность в этом классе активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«Нисходящий тренд продолжился и в произошедшем обвале на 30% в течение дня в моменте (по альткоинам сверх этого) не стоит винить китайские власти или вновь поминать недобрым словом Маска.

Накануне на рынок поступило крупнейшее с обвала в марте 2020 года число монет с холодных кошельков, продажа которых в рынок запустила каскад ликвидаций на фьючерсных рынках, усугубив ситуацию.

По данным Bybt, почти 840 тыс. трейдеров взяли непомерные плечи, что вынудило площадки закрыть позиции на $9,1 млрд.

Установив исторический максимум вблизи $65 000 в середине апреля рынок отразил ожидания одобрения в США биткоин-ETF и дальнейшую интеграцию биткоина ведущими технологическими фирмами. В мае темпы реализации выглядят уже не столь осязаемыми.

В США анонсированы попытки пересмотреть решения прежнего главы Управления контролера денежного обращения, к слову в прошлом связанного с биржей Coinbase, добавить возможность банков работы с криптовалютами.

В целом очевиден тренд по стремлению «закрутить гайки» и ограничить широкой присутствие розницы на этом рынке. Что касается Илона Маска, то о покупках биткоина, наверное, в ближайшее время будет говорить лишь глава MicroStrategy Майкл Сэйлор, для других эта тема, вероятно, станет табу.

Маск возможно и сам был озадачен произошедшим 19 мая — котировки биткоина опускались до $30 000, тогда как средняя цена покупки Tesla cоставляет $34 720. Наверное, уже готовился к непростым вопросам от акционеров. Но в итоге в очередной раз по крайней мере к концу дня выпутался из ситуации.

Его сигнал что он продолжает холдить (держать актив) вместе с вербальными интервенциями главы Galaxy Digital Майка Новограца развернули рынок от самых низов.

К этому моменту заработали «зависшие» биржи — пришли покупатели. Это подтвердили опрошенные The Block обслуживающие институциональных инвесторов фирмы. Путь от $40 000 до $30 000 (и обратно занял всего пять часов! В итоге внутридневное падение в 30% ограничилось снижением на 8,4% по итогам дня.

Технически действительно после таких капитуляций на фьючерсных рынках, как прошедшая 19 мая, может возникать «дно». Но судить об этом пока еще рано. Покупатели после «кровавой бани» еще должны прийти в себя, а новостной фон все еще неоднозначный.

Регуляторы многих стран будут рады воспользоваться сложившейся ситуацией и в очередной раз напомнить о том, что биткоин — «зло» с такой волатильностью. Тут не нужно быть прогнозистом.

Технически после пробоя вниз предыдущего исторического максимума в $42 000 курс биткоина мог войти в ценовой коридор с границами в $30 000 — 42 000.

Это указывает на потенциал возврата к минимумам, но уже не столь драматичным образом и период консолидации в мае-июне.

Для ориентира — то, что было в начале 2021 года. Более серьезное снижение цен на другие монеты может говорить об окончании сезона альткоинов», — высказал своё мнение эксперт.

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