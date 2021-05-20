Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону в летний сезон официально будут работать только два пляжа. Из списка разрешённых мест для купания исключили пляж на улице Капустина (парк «Дружба»), передаёт ИА REGNUM.

Так, с 1 июня по 1 октября ежедневно с 10:00 до 20:00 будут действовать два муниципальных пляжа — муниципальный пляж на острове Зелёный и центральный городской пляж на улице Левобережной.

Ранее сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко подписал постановление, которымутверждён график работы пляжных зон отдыха и спасательных постов на улице Капустина, острове Зелёный и на улице Левобережной.

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