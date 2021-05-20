Уфа, , 09:52 — REGNUM Потерявшийся в лесу ребенок сумел самостоятельно выйти на дорогу в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что с начала мая спасатели получили 15 обращений о заблудившихся 17 гражданах (все были обнаружены).

Так, 72-летнюю женщину, которая заблудилась в горах 16 мая в Зианчуринском районе рядом с селом Тазларово, обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что информация о том, что в лесу Стерлитамакского района рядом с деревней Казадаевка потерялся мальчик 2012 года рождения, поступила спасателям 11 мая.

«Несмотря на темное время суток, мальчик смог самостоятельно выйти к дороге, где его нашли прохожие, доставив до ближайшего отдела полиции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям не ходить в лес по одному и не заходить в глушь. Рекомендуется ходить в тех местах, где есть сотовая связь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пропавшего 11-летнего мальчика нашли в железной емкости в Уфе.