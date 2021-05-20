Никосия, , 09:47 — REGNUM Министры обороны Греции, Кипра и Египта встретились в кипрском городе Никосия 19 мая, чтобы обсудить укрепление их военного сотрудничества, передает AMNA.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос встретился со своим коллегой из Республики Кипр Хараламбосом Петридесом и генералом Мохаммедом Заки, главнокомандующим вооруженными силами и министром обороны и военного производства Арабской Республики Египет.

В совместном заявлении, опубликованном после встречи, стороны отметили свою решимость и далее укреплять сотрудничество в области обороны во имя мира, стабильности и процветания в регионе Восточного Средиземноморья. Рассмотрев региональные события, они осудили любые действия, которые нарушают суверенные права и территориальную целостность любой страны.

Стороны подчеркнули: необходимо, чтобы все страны соблюдали нормы международного права и Устав ООН, включая неприменение военной силы против гражданских лиц, невмешательство во внутренние дела других стран и суверенитет других стран, Конвенцию ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) и другие соответствующие соглашения.

Министры также подтвердили свою приверженность укреплению международных усилий по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом оружия, контрабандой и незаконной иммиграцией. Кроме того, они осудили передачу некоторыми странами иностранных боевиков для разжигания конфликтов или угрозы безопасности и стабильности других стран, что подрывает мир в регионе.

Никос Панайотопулос в комментариях после встречи сказал: «Мы осуждаем незаконные, провокационные и односторонние действия Турции в морских зонах Греции и Кипра, которые являются явным нарушением международного права, добрососедских отношений, мы также осуждаем подрыв региональной стабильности и мира в регионе Восточного Средиземноморья».

Достигнута договоренность провести следующую трехстороннюю встречу министров обороны в Египте в 2022 году.