Москва, , 09:48 — REGNUM Обстановку в Нагорном Карабахе обсудил по телефону министр обороны России Сергей Шойгу со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Отмечается, что глава Минобороны РФ провел телефонные переговоры с министром обороны Армении вечером 19 мая.

«В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента передали многодетным семьям, беженцам и вынужденным переселенцам в городе Степанакерте гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами.