Омск, , 09:42 — REGNUM Противопожарный режим продолжает действовать в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в региональном правительстве, в Кормиловском, Крутинском, Называевском, Павлоградском, Таврическом, Тюкалинском и Черлакском районах установился самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.

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При этом на большей части территории региона прогнозируется первый класс пожарной опасности по условиям погоды. В Омской области наблюдается понижение температуры. 19 мая впервые за этот месяц в регионе не было зафиксировано ни одного лесного пожара. В девяти районах установлен четвёртый класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области до 27 июня действует особый противопожарный режим.

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