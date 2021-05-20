Феодосия, Крым, , 09:42 — REGNUM В халатности обвинил представителей «Крымской железной дороги» мэр города Феодосии Сергей Бовтуненко. Мэра возмутило то, что сотрудники КЖД приступили к покраске старинного моста возле Дачи Стамболи без согласования с городскими властями. Своё мнение Бовтуненко высказал в соцсетях 19 мая.

«Сегодня в Феодосии произошло неприятное событие — считаю это не просто недоразумением, а преступной халатностью. Сотрудники КЖД начали красить мост возле Дачи Стамболи. Без согласований с администрацией. Без учёта особенностей старинного сооружения. Без намека на здравый смысл. У каждого феодосийца есть фото на фоне этого моста, свои воспоминания об этом месте, которое является одним из визитных карточек города», — написал мэр Феодосии

Он назвал факт вопиющим и заявил, что «реакция на подобное неуважение будет жесткой».

»Мы приложим все усилия, чтобы не просто привлечь виновных к ответственности, но и принудить привести сооружение с первоначальный вид в самый кратчайший срок», — добавил мэр.

Дача Стамболи входит в число наиболее известных и видовых достопримечательностей Феодосии, является памятником культурного наследия. Пешеходный мост над железной дорогой известен как мост Межанинова, он был построен в 1892 году, раньше соединял дачу Стамболи с дачей Суворина.