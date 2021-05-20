Ульяновск, , 09:42 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые лесные пожары. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

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В ведомстве отмечают, что за последние сутки брандмейстеры семь раз выезжали на тушение сухой травы. Из них четыре пала травы зарегистрировано в Ульяновске, по одному — в Кузоватовском, Павловском и Сурском районе.

Всего за сутки горело 2,23 гектара сухой травы. Из них площадь травяных пожаров в Ульяновске составила 2,16 гектаров.

В ведомстве также отмечают, что в регионе потушено ещё три лесных низовых пожара на площади 2,68 гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области произошло более 40 лесных пожаров.

Также за сутки в регионе зарегистрированы четыре термические точки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погоды: штормовой ветер до 20 метров в секунду, локально прогнозируются ливни и грозы. Объявлен «жёлтый» уровень опасности.

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