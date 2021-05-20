Москва, , 09:44 — REGNUM Российской стороной будут предприняты ответные меры на высылку из Северной Македонии российского дипломата. Об этом 20 мая говорится в сообщении МИД России.

Уточняется, что Москва решительно осуждает подобные действия со стороны Северной Македонии, которые российская сторона считает немотивированными, и отмечается, что данный инцидент не может не отразиться на отношении двух стран.

«Ответные меры последуют», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 мая македонское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке российского дипломата из Северной Македонии.