Варшава, , 09:39 — REGNUM Заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивонна Махалек сообщила в эфире Polskie Radio, что её ведомство направило проект закона об удаленной работе на общественные консультации — в профсоюзы и организации работодателей.

«Действующий Трудовой кодекс не регулирует вопрос удаленной работы и другие вопросы, связанные с соответствующей деятельностью работника. В настоящее время удаленная работа частично регулируется некоторыми положениями закона о противодействии эпидемии коронавируса. Но этого недостаточно», — сказала чиновник.

По словам Махалек, законопроект, подготовленный её министерством, регулирует обязанности работодателя и работника при удаленной занятости.

«В нем предусмотрено, что работодатель должен производить некоторые доплаты удаленным сотрудникам. В частности, за использованную электроэнергию, интернет», — сообщила она.

Закон также предусматривает некоторый контроль со стороны работодателя за сотрудником по месту удаленной работы, особенно в области охраны труда.