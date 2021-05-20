Ижевск, , 09:39 — REGNUM Верховный суд Удмуртии, рассмотрев обращение прокурора Сарапула с требованием признать бездействие администрации города по организации пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, удовлетворил иск. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что постановлением от 20 марта прошлого года администрация Сарапула признала все муниципальные маршруты регулярных перевозок маршрутами по нерегулируемым тарифам. Затем власти провели открытый конкурс на право на получение свидетельства об осуществлении перевозок. При этом, вопреки требованиям ч.1 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, муниципальные маршруты по регулируемым тарифам мэрией установлены не были. Меры по организации перевозок по регулируемым тарифам не принимались.

Прокурор Сарапула обратился с соответствующим иском к городской администрации. Сарапульский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Апелляционная инстанция Верховного Суда Удмуртии признала решение законным и обоснованным.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года в Сарапуле по итогам конкурса были выбраны три компании, которые будут осуществлять пассажирские перевозки. Вместе с тем власти города объявили о росте тарифа на проезд в общественном транспорте на 25% — с 20 до 25 рублей с 17 октября.

«Организации уже по договорам лизинга очень серьезно обновили транспорт, более чем на 40%. Кроме того, 10% автобусов обновлено под нужды маломобильных групп населения», — пояснял глава города Виктор Шестаков.