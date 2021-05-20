Пенза, , 09:43 — REGNUM Пензенскую область посетил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Двустороння встреча двух руководителей субъектов федерации прошла в среду, 19 мая.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, Олег Мельниченко и Рашид Темрезов обсудили перспективы подписания соглашения о сотрудничестве между двумя регионами, агропромышленное развитие и взаимодействие в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Пензенскую область с визитом посетила официальная делегация из Белоруссии. В ее состав вошли представители промышленных компаний и бизнеса.

Читайте также: В Пензу прибыл чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ