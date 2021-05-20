Белгород, , 09:46 — REGNUM Три новые школы построят в рамках государственной программы «Развитие образования» в Белгородской области. Об этом 20 мая на своей странице в социальной сети написал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Руководство области получило уведомление о том, что заявка на строительство школ удовлетворена. Благодаря господдержке в Белгороде в микрорайоне «Восточный-1» и в микрорайоне «Парус» села Репное Белгородского района построят начальные школы на 100 учеников каждая. Большая общеобразовательная школа на 1000 человек появится в микрорайоне «Новосадовый-41» в пригороде Белгорода.

«Хорошая новость пришла прямо перед летними каникулами. Наши дети должны учиться только в самых современных и лучших условиях!» — подчеркнул врио губернатора.

В перспективе белгородские власти рассчитывают получить финансирование ещё на 11 школ.