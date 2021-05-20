Черкесск, , 09:37 — REGNUM Карачаево-Черкесия вошла в список регионов РФ, куда можно добраться по «единому» билету. В республике будет внедрена система, которая уже действует для других туристических регионов России, в том числе для Крыма и Кабардино-Балкарии, сообщили 20 мая в пресс-службе Минтранса РФ.

Уже с 1 июня в два города Карачаево-Черкесии — Черкесск и Карачаевск — туристы смогут попасть из аэропорта «Минеральные Воды» с удобствами по программе «самолет + автобус». Прямо по прилету пассажиров будут забирать комфортабельные автобусы, время отправления которых будет синхронизировано со временем отправления и прибытия самолетов. Точно так же будет работать система по обратному маршруту.

Расширение транспортной доступности городов Карачаево-Черкесии на летний период (с 1 июня по 15 сентября) стало возможным благодаря подписанному соглашению между АНО «Единая транспортная дирекция» и министерством промышленности и торговли Карачаево-Черкесии.

Оформить «единый» билет можно через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Приобрести его можно в кассах туристических агентств, при этом стоит учесть, что оформление «единого» билета заканчивается за 12 часов до начала автобусной перевозки.

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