Нирим, , 09:40 — REGNUM После почти восьмичасового затишья в общинах Нирим и Эйн-Хашлоша, расположенных недалеко от границы с Газой, раздались звуки сирен, сообщает Times of Israel 20 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение — все новости»

Сирены предупреждают о возможности ракетного удара. Через несколько минут после сообщения не поступило срочных сообщений о каких-либо травмах или повреждениях.

За минувшие 11 дней боевых действий эти общины неоднократно подвергались минометному обстрелу.