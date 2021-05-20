Элиста, , 09:36 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 20 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

За весь период пандемии в Калмыкии жертвами коронавируса стали 366 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в Калмыкии зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. За весь период в регионе выявили 20 693 носителя инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии жертвами коронавируса стали 365 человек