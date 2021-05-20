Ташлинский район, Оренбургская область, , 09:36 — REGNUM В Оренбургской области с 17 мая объявлен карантин по бруцеллёзу на территории Трудового сельсовета Ташлинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Заболевание выявлено на животноводческой ферме местного агрокомплекса. В результате ввели ограничительные меры.

В настоящее время в Оренбуржье карантин по бруцеллёзу действует в трёх селах — Ветлянка Соль-Илецкого городского округа, на хуторе Чулошников Каменноозерного сельсовета в Оренбургском районе и в селе Трудовое Ташлинского района.

В Ветлянке карантин введён ещё в марте 2020 года, на хуторе Чулошников — с 19 апреля 2021 года. В обоих случаях бруцеллёз КРС выявлен в личных подсобных хозяйствах.