Иерусалим, , 09:37 — REGNUM Профсоюз работников Израильской электрической корпорации объявил, что они не будут ремонтировать линии электропередач в Газу до тех пор, пока правящая в секторе группировка не вернет тела солдат ЦАХАЛ. Об этом сообщает Times of Israel 20 мая.

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Профсоюз требует вернуть тела военнослужащих Хадара Голдина и Орона Шауля, погибших в войне 2014 года, а также гражданского Аверу Менгисту, который вошел в Газу по собственному желанию.

В ответ на объявление профсоюза Израильская электрическая корпорация опубликовала заявление, в котором говорится, что она является «государственной компанией, подчиняющейся положениям закона, и мы считаем, что электричество является важным продуктом, который находится вне конфликта». При этом в компании добавили, что «надеются, что парней привезут домой».

Израильские официальные лица утверждают, что ракеты ХАМАС повредили линии электропередач, оставив сотни тысяч жителей Газы от электричества.