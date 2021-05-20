Джакарта, , 09:34 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство морских дел и рыболовства вместе с правительством Франции поддерживает меры по оздоровлению морской среды путем восстановления прибрежных районов, сообщает Antara.

«Мы очень обеспокоены состоянием океана и прибрежных районов. Мы восстанавливаем мангровые заросли, это наша цель», — заявил министр морских дел и рыболовства Индонезии во время встречи с послом Франции в Джакарте.

Посол Франции Оливье Шамбар высоко оценил шаги, предпринятые Индонезией в этой области. Франция также хотела бы внести свой вклад в спасение прибрежных районов наряду с улучшением экономики и уменьшением парникового эффекта.

Напомним, в 2017 году Индонезия и Франция подписали письмо о намерениях в рамках сотрудничества в области морского и рыбного промысла. В 2019 году был заключен меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морских и рыболовных исследований.