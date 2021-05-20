Берлин, , 09:35 — REGNUM В сети появились снимки компактного кроссовера Volkswagen Taigo, который прошел в Германии дорожные тесты. Фотографии с моделью размещены на сайте Carscoops.

Новое кросс-купе Volkswagen Taigo Carscoops

Внешний вид нового кроссовера имеет много общего с экстерьером модели Nivus для Латинской Америки. Здесь имеются небольшие отличия в декоре, однако фундаментально это одно и то же авто.

Длина Taigo равна 4266 мм, а размер колесной базы составляет 2566 мм. Объём багажного отделения — 415 л. Собирать Taigo будут на «тележке» MQB-A0 на заводе компании в испанском городе Памплона.

В качестве силового агрегата у модели трёхцилиндровый однолитровый мотор мощностью 128 л. с. на этаноле. Также будет доступна бензиновая 116-сильная версия.

Официальная премьера новинки состоится уже нынешним летом.

Ранее совместное предприятие SAIC Volkswagen представило модернизированную модель Tiguan L для авторынка КНР. Длина автомобиля составляет 4735 мм, а моторная линейка состоит из агрегатов производительностью 150, 186 и 220 л. с.

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