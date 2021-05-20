Чита, , 09:33 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 22−23 мая. В эти дни, по данным спасателей, в регионе ожидается дождь и ветер порывами до 20 метров в секунду.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода продемонстрировала в Забайкалье 3 и 4 мая.

Читайте также: В Забайкалье передано штормовое предупреждение