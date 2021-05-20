Роли, США, , 09:32 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Себастьян Ахо. Ещё одну шайбу забросил Уоррен Фёгеле. Российский форвард Андрей Свечников отдал результативную передачу.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Каролины».

Читайте ранее в этом сюжете: Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в матче плей-офф НХЛ