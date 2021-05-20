Элиста, , 09:32 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 12 человек, сообщает региональный оперштаб 20 мая. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Госпитализация потребовалась для 144 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 12 человек. Режим самоизоляции соблюдают 205 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 693 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 20 017 носителей инфекции.

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