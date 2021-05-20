Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Власти Соединённых Штатов разрешили хранить вакцину от COVID-19 компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией. Об этом сообщили в регуляторе FDA.

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«FDA разрешает хранить капсулы с размороженной неразведенной вакциной от коронавируса производства Pfizer-BioNTech при температуре 2−8 градусов Цельсия сроком до одного месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом вакцина будет более доступна для применения в отдаленных регионах и для людей, живущих за пределами городов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден сообщил во время брифинга 17 мая, что более 60% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Также Байден отметил, что впервые с начала пандемии количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в США упало во всех 50 штатах. Он добавил, что смертность по причине COVID-19 снизилась на 81%.