Луганск, , 09:42 — REGNUM Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе пытаются шантажировать Донецкую и Луганскую Народные республики гуманитарными вопросами. Такое заявление пресс-секретаря делегации ЛНР на минских переговорах Марии Ковшарь опубликовано 20 мая в телеграм-канале МИД ЛНР по итогам заседания контактной группы.

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Речь идёт о гарантиях безопасности со стороны Украины на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах электроснабжения и водоснабжения рядом с линией соприкосновения. Заместитель главы украинской делегации на минских переговорах Алексей Резников попытался предложить представителям Донбасса «условие восстановления доверия».

«Украина перешла к откровенному шантажу. Резников заявил, что предоставит гарантии, если ЛНР подпишет план разминирования», — отметила Ковшарь.

Она пояснила, что ранее Луганск уже предоставил Киеву гарантии безопасности на такие же работы, но ответный шаг Украина не сделала. Судя по всему, Киев рассчитывал позже предложить гарантии в рамках эдакого «стремления к мирному урегулированию».

Представитель ЛНР назвала действия украинской стороны преступлением, так как население республики ограничено в получении воды и энергии, а это прямое нарушение норм международного гуманитарного права.

Ранее в ЛНР сообщали, что с конца февраля Украина не предоставляет гарантии безопасности для ремонта и восстановления повреждённых обстрелами объектов.