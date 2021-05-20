Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве откроется первый спорткомплекс с биатлонным тиром

На северо-западе Москвы в районе Митино появится спортивный комплекс с первым в столице биатлонным тиром на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок, сообщили в Стройкомплексе.

Кроме биатлонного тира, в трехэтажном здании разместится спортзал для занятий волейболом, гандболом, бадминтоном, большим теннисом, мини-футболом и административно-бытовая часть.

Главная задача спорткомплекса — популяризация у детей занятий такими видами спорта как биатлон, лыжи и спортивное ориентирование. Ввод спорткомплекс с биатлонным тиром в эксплуатацию ожидается во II квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в Москве построено около 145 крупных спортивных сооружений.

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