Ярославль, 20 мая, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области не отказывается от планов строительства Карабулинской развязки несмотря на решение мэрии Ярославля о снятии резервирования с земель под дорожный объект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте дорожного хозяйства региона.

Эскиз Карабулинской развязки

«Решение мэрии не означает, что регион больше не планирует заявляться на федеральное финансирование. В настоящее время уже запускается процедура технологического и ценового аудита. В связи с тем, что в 2019 году проект определён как не соответствующий необходимому числу критериев ранжирования для дальнейшего рассмотрения на предмет соответствия целями и задачам Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, совместно с Федеральным дорожным агентством приняты решения о подготовке совместного обращения в адрес Президента РФ о выделении ассигнований из федерального бюджета бюджету области на софинансирование строительства, по результатам проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Отметим, что строительство Карабулинской развязкой входило в стратегию социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», которая была разработана по поручению губернатора области Дмитрия Миронова.

Фрагмент презентации стратегии «10 точек роста»

Также в стратегии планировалось возвести новые мосты через Волгу в Ярославле и Тутаеве. В департаменте подтверждают: развязка должна стать частью инфраструктуры нового моста.

«На подготовку обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в отношении 2 и 3 этапов Карабулинской развязки (рабочее наименование проекта — «Строительство автомобильного моста с транспортными развязками через реку Волга в городе Ярославле Ярославской области») в настоящее время формируется начально максимальная цена контракта», — сообщили в департаменте.

Ситуация получается крайне двусмысленная. С одной стороны правительство Ярославской области готовит документы для строительства развязки за счёт федеральных средств. Параллельно мэрия Ярославля снимает резервирование земли, давая возможность возвести на пути развязки, например, десятиэтажный дом. Который в случае реализации проекта придётся выкупать за счёт бюджета. Действия властей напоминают персонажей басни Крылова «Лебедь, Рак и Щука». Но если бюджет может потерять, то кто-то из владельцев земли в бывшей запретной зоне, наоборот, имеет шансы хорошо заработать — продав свой участок под будущую застройку.

Пока что, как говорят в департаменте строительства Ярославской области, никто из владельцев земли не обратился за разрешением на строительство. Но это только пока.

«До настоящего времени в департамент заявлений на выдачу разрешений на строительство не поступало. В случае их поступления будет сделан запрос в Росреестр, который фиксирует наличие или отсутствие ограничений для строительства на конкретной территории. И по каждому обращению будет принято законное решение», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.