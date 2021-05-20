Уфа, , 09:31 — REGNUM Изменения в Экологический кодекс Башкирии в ближайшее время намерены внести в республике. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

«Предлагается дополнить Экологический кодекс Башкирии новым понятием «информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)» и регламентировать размещение таких сведений в открытых источниках», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

По его словам, в случае принятия данных изменений, органы власти, а также уполномоченные ими предприятия, у которых имеются сведения о состоянии окружающей среды, будут обязаны размещать такие сведения в открытом доступе.

Сообщается, что разглашаться не будет только та информация, которая составляет гостайну.

«Получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды — это конституционное право каждого гражданина. Экология — одна из ключевых тем, которые волнуют население, при этом доступ к экологической информации имеет только ограниченный круг ведомств и организаций. Для жителей промышленных мегаполисов это особенно актуально», — подчеркнул Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 12 районах Башкирии отсутствуют очистные сооружения, в итоге сточные воды на этих территориях сбрасываются без очистки.