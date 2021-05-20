Екатеринбург, 20 мая, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Свердловской области запретят жителям посещение лесов, заявил на пресс-конференции региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Василий Поленов. Горелый лес. 1881

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Соответствующее постановление примут в течение недели. Незаконными станут все посещения лесов, за исключением случаев, связанных с тушением пожаров.

«Нарушители будут подвергаться административному наказанию», — сказал Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе потушили лесной пожар рядом с Челябинским трактом.