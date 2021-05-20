Майкоп, 20 мая, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Футбольная товарищеская встреча между журналистами федерального телеканала «Матч ТВ» и органов власти Республики Адыгея состоялась на республиканском стадионе в Майкопе, в матче принял участие глава региона Мурат Кумпилов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Фото Алексея Гусева Мурат Кумпилов общается с командой «Матч-ТВ»

Журналисты и комментаторы телеканала находятся в республике с 18 мая в целях знакомства с регионом. В рамках поездки гости посетят спортивные, природно-рекреационные объекты, познакомятся с культурой Адыгеи. Сотрудники телеканала побывали в селе Новосевастопольском Красногвардейского района, где провели товарищеский матч с воспитанниками специального учебно-воспитательного учреждения и подарили детям спортинвентарь. Также они провели мастер-класс по спортивной журналистике со студентами АГУ.

В числе центральных мероприятий поездки — футбольная встреча представителей «Матч ТВ» со сборной командой органов власти республики. В игре принял участие и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Перед матчем глава региона пообщался с командой телеканала. Так, комментатор Роман Нагучев является выпускником Адыгейского госуниверситета, а прабабушка другого комментатора Георгия Черданцева родом из Адыгеи. Мурат Кумпилов в ходе беседы рассказал, что в планах республики — системное развитие горноклиматического курорта Лагонаки, являющегося одной из точек роста экономики.

«Мы очень рады, что выходцы из Адыгеи не забывают ее и используют все возможности, чтобы достойно заявить о регионе в информационном пространстве. Сегодня мы многое делаем для развития массового спорта и спорта высших достижений. Нам важно, чтобы это всё позитивно сказывалось на качестве жизни людей, чтобы число жителей республики, ведущих здоровый образ жизни, с каждым годом становилось всё больше. Хочу пожелать всем участникам сегодняшнего мероприятия красивой и увлекательной игры», — сказал Мурат Кумпилов.

Товарищеский матч прошёл со зрителями. Его итог — 4:3 в пользу команды гостей, при этом главе региона Мурату Кумпилову удалось сделать «дубль» в ворота команды «Матч ТВ». По окончанию игры Мурат Кумпилов вручил гостям памятный кубок, пожелал здоровья и креативных проектов в сфере популяризации спорта.