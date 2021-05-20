Москва, , 09:26 — REGNUM Государственные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» будут проведены в июне текущего года. Об этом 20 мая сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Горшков» планируется выполнить в июне», — приводит слова источника ТАСС.

При этом указывается, что другой источник, рассказал, что в общей сложности в ходе данных госиспытаний запланировано четыре пуска «Цирконов» с фрегата «Адмирал Горшков». В то же время, отмечается, что в НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), в котором разработали и производят ракеты «Циркон», не стали комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько вертолетных эскадрилий армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) проходят специальную подготовку для проведения ночных операций в горных условиях.