Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен связался со своим израильским коллегой Габи Ашкенази. Об этом он сообщил на странице в соцсети Twitter 20 мая.

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Блинкен обратился к главе МИД Израиля, чтобы сказать ему, что США ожидают деэскалации насилия и продвижения к прекращению огня.

«Я говорил с Габи Ашкенази об усилиях по прекращению насилия в Израиле, на Западном берегу и в Газе, которое унесло жизни израильских и палестинских гражданских лиц, включая детей», — сообщает Блинкен.

Разговор произошел на фоне обострения конфликта, которое началось 10 мая. 19 мая президент США Джо Байден заявил премьер-министру Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора, что ожидает «значительной деэскалации» уже в этот день. Однако вскоре после этого Нетаньяху заявил, что он «полон решимости продолжать эту операцию» против ХАМАС до тех пор, пока «мир и безопасность» не будут восстановлены для пострадавших от ракет граждан Израиля.