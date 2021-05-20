Пенза, , 09:41 — REGNUM В Пензенской области с 24 по 28 мая пройдет форум предпринимателей. Мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, будет организовано на территории всех муниципальных районов и городских округов, сообщает пресс-служба минэкономики региона.

Для участников форума в течение пяти дней проведут более 40 мероприятий, направленных на решение задач, связанных с сохранением и развитием малого и среднего предпринимательства.

Форум начнется с бизнес-забега на Олимпийской аллее в 08:00 (мск). Ключевым событием мероприятия станет форум «Мой бизнес», который состоится 26 мая на базе центра культурного развития, организуемый в рамках нацпроекта по поддержке предпринимателей.

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, форум «Мой бизнес» — центральное мероприятие регионального форума предпринимателей, главная цель которого рассказать о мерах господдержки бизнеса и помочь в открытии и развитии собственного дела. Участники форума получат ценный опыт и профессиональные компетенции в сфере личностного роста, принятия решений и управления продажами, нестандартного и эффективного маркетинга, а также публичных выступлений.

27 мая пройдет торжественное награждение победителей регионального конкурса проектов в сфере молодежного предпринимательства «Лучший молодой предприниматель» по номинациям: «Социальный бизнес», «Цифровой бизнес», «Лучший производственный проект» и др. Победители конкурса представят Пензенскую область на федеральном этапе конкурса.

Все мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора и будут бесплатны для всех желающих.

ИА REGNUM напоминает, в Москве 24 мая на площадке «Цифрового делового пространства» состоится форум для самозанятых граждан «Сам себе предприниматель». Участники мероприятия узнают, как оформить господдержку, взять кредит, участвовать в госзакупках, пройти сертификацию. Москвичи, ставшие самозанятыми, поделятся своим опытом.

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