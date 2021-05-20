Тбилиси, , 09:30 — REGNUM С начала пандемии Грузия получила от международных организаций кредиты на сумму примерно $1,9 млрд. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 мая сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.

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«Некоторые программы, к примеру, Всемирного банка были рассчитаны на расходы по здравоохранению, в том числе это был на вакцины», — сказал Какауридзе.

Он добавил, что Грузия, возможно, снова обратится к Всемирному банку для того, чтобы занять дополнительные средства.

Напомним, в последние годы туризм стал в Грузии одним из основных секторов экономики. Из-за пандемии работа этого сектора почти остановилась, что вызвало экономический кризис в стране. Объём внешнего долга Грузии, по данным минфина на март 2021 года, достиг $9,5 млрд, что превышает 60% от годового ВВП.

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