Ташкент, , 09:23 — REGNUM Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения обсудили президент Узбекистана Шавкат Миргзиёев и генеральный директор компании «Российский железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Личная встреча состоялась 19 мая в Ташкенте. Собеседники обсудили также сотрудничество в сфере подготовки специалистов, развитие железных дорог в Узбекистане, а также увеличение объемов грузоперевозки.

Кроме того, стороны рассмотрели совместную реализацию проекта строительства трансафганской железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Достигнута договоренность об участии РЖД в подготовке проекта.

Ранее представители Всемирного банка заявили о готовности принять участие в строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар.

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