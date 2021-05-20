Вена, , 09:23 — REGNUM Участники переговоров по иранской ядерной программе в Вене достигли ощутимого прогресса. Об этом по итогам четвёртого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки, которые состоялись накануне, 19 мая, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

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«Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками Совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД в интересах функционирования «ядерной сделки» в её изначальных параметрах», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также, по словам дипломатов, участники встречи подтвердили «решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей».

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Уточняется, что в работе Совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению ядерного соглашения сделан перерыв до следующей недели. Вновь комиссия соберётся 24 мая. При этом отмечается, что работа на экспертном уровне продолжится без перерыва.

Как сообщало ИА REGNUM, третий раунд заседаний Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) завершился 1 мая. В ходе переговоров группа 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) достигла консенсуса по отмене тематических или частичных санкций против Ирана.