Варшава, , 09:21 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк на своей странице в Facebook сообщил о том, что его ведомство открывает проект #OutstandingPLWomen, который будет посвящен знаменитым польским женщинам в истории республики.

Шинковский вель Сенк сообщил, что на сайте проекта под хэштегом #OutstandingPLWomen уже опубликованы биографии и фотографии польских женщин, попавших в первый состав парламента возрожденной в 1918 году Польши. «Всего там было восемь женщин, притом, что для многих других стран это было еще невообразимо», — отметил дипломат.

«В нашем проекте мы будем рассказывать, в частности, об участнице польской забастовки на Гданьской судостроительной верфи Анне Валентинович, о писательницах и лауреатах Нобелевской премии по литературе Виславе Шимборской и Ольге Такарчук. Проект будет посвящен художнице Ольге Базнанской, покорительнице Гималаев, альпинистке Ванде Руткевич и путешественнице Кристине Хайновской-Лискевич. В проекте мы также расскажем об известном хирурге-трансплантологе Марии Семеновой, которая впервые в США успешно провела пересадку лица», — говорится в сообщении.

Сообщается, что к компании подключатся также польские дипломаты, работающие в разных государствах. Они будут продвигать проект через социальные сети.