Токио, , 09:25 — REGNUM КНДР запросила у фонда COVAX Facility вакцину от COVID-19, однако власти страны выступают против международного контроля за вакцинацией. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

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По данным источников, Пхеньян не предоставил представителям фонда подробностей плана вакцинации.

Ранее сообщалось, что к маю в рамках программы COVAX Северная Корея получит 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca, однако поставки были отложены до второй половины текущего года.

Отметим, что Пхеньян продолжает утверждать, что с начала пандемии коронавируса в стране не было ни одного случая заражения коронавирусом.

Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

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