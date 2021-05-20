Ижевск, , 09:20 — REGNUM Жительница Удмуртии обратилась в прокуратуру, сообщив о бездействии судебных приставов-исполнителей, неисполнении решения суда о взыскании алиментов на содержание ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Входе проверки установили, что в отношении должника по алиментам в районном отделении судебных приставов находилось сводное исполнительное производство, общая сумма задолженности составила более 1,5 млн рублей.

После выявления нарушения руководству управления ФССП по республике было внесено представление. По итогам его рассмотрения виновные лица были привлечены к ответственности.

Материалы были направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В итоге в отношении должника возбудили дело по ч.1 ст.157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая пенсионерка из Костромы подала в суд на 39-летнюю дочь из-за алиментов. Пожилая женщина попросила суд обязать родственницу перечислять ей по 25 тысяч рублей в месяц. В качестве аргумента истец указала, что «ей 61 год, она не работает, пенсию по старости получает в размере 9,5 тысячи рублей». Алименты женщина планирует потратить на лекарства.

Ответчик не признала исковые требования и объяснила суду, что мать плохо её воспитывала. Большую часть времени костромичка проживала у родственников и в школах-интернатах. Материально обеспечивать своего ребенка истец также не смогла — девушка начала рано работать, так как ей не хватало средств на одежду и еду.

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