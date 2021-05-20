Красноярск, 20 мая 2021, 09:20 — REGNUM Здоровье осужденного блогера Алексея Навального восстановилось после голодовки, сообщил журналистам глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.
Он уточнил, что вес осужденного составляет уже 82 кг, «он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля осуждённый блогер Алексей Навальный принял решение прекратить свою голодовку. В настоящее время блогер отбывает наказание в исправительной колонии на территории Владимирской области.
Навальный был приговорен к условному сроку по делу «Ив Роше». При этом блогер злостно нарушал режим условного заключения, и в итоге суд заменил ему приговор на реальный срок. Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По предварительным данным, Навальный выйдет на свободу в 2023 году.
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