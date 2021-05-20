Красноярск, , 09:20 — REGNUM Здоровье осужденного блогера Алексея Навального восстановилось после голодовки, сообщил журналистам глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

«Со здоровьем у него (Навального) все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался», — сказал Калашников.

Он уточнил, что вес осужденного составляет уже 82 кг, «он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля осуждённый блогер Алексей Навальный принял решение прекратить свою голодовку. В настоящее время блогер отбывает наказание в исправительной колонии на территории Владимирской области.

Навальный был приговорен к условному сроку по делу «Ив Роше». При этом блогер злостно нарушал режим условного заключения, и в итоге суд заменил ему приговор на реальный срок. Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По предварительным данным, Навальный выйдет на свободу в 2023 году.

Читайте также: «Запах жареной курицы сильнее политической воли» —Навальный бросил голодать