Биробиджан, , 09:18 — REGNUM В Еврейской АО продолжают ежесуточно выявлять единичные случаи заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось, как и днём ранее, у двух человек, за весь период пандемии — у 4484, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в региональном оперативном штабе.

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За сутки медики выписали с полным выздоровлением ещё двух пациентов. За всё время успешно справились с COVID-19 4307 жителей Еврейской АО.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 17 пациентов — коечный фонд заполнен на 19,3%. 19 носителей коронавируса лечатся на дому.

Ещё один пациент в Еврейской АО не справился с осложнениями коронавируса и скончался. Всего жертвой COVID-19 в области стал уже 141 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии, которые сделают прививку от коронавируса в выездных пунктах вакцинации городской больницы №3, смогут получить различные поощрения, в том числе и индивидуальные средства защиты.